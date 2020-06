Ferrero: "Immobile rimpianto di mercato, ma Lotito e la Lazio hanno più fascino di me..."

In una intervista concessa a La Repubblica, il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato di rimpianti di mercato. Tra questi, anche alcuni attuali giocatori della Lazio: "Rimpianto di mercato? Immobile. Preferì andare al Torino. Ci ho riprovato ancora, ma Lotito e la Lazio hanno più fascino di me. Migliori colpi della mia gestione? Quattro: Schick, Correa, Torreira e Skriniar. Senza far torto agli altri. Presto comunque ce ne saranno altri".

Serie A, dove eravamo rimasti? La situazione per corsa Scudetto, Europa e salvezza

Roma, Juan Jesus risponde ai tifosi: "I miei quattro soldi non sistemeranno il bilancio" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE