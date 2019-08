Festa a sorpresa per Mihajlovic, la moglie: "Bentornato a casa" - FOTO

Dopo l'abbraccio del Dall'Ara e la vittoria del suo Bologna contro la Spal, Mihajlovic ha ricevuto una bellissimo regalo al ritorno nella sua casa di Roma. Come pubblicato con un post dalla moglie Arianna Rapaccioni su Instagram, Sinisa è stato accolto con una festa a sorpresa: "SORPRESAAAA! Bentornato a casa papà". Palloncini colorati e foto con i figli, il modo migliore per un guerriero come lui per vincere la sua battaglia più importante.

