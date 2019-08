RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Come se fosse il mio primo derby! Noi favoriti? Solo in teoria"

FORMELLO - Il derby, eccolo, subito alla seconda giornata. Convincente come l'esordio con la Samp? È la speranza di tutti i laziali. Simone Inzaghi in primis: l'allenatore si presenterà alle 14 in sala stampa per la conferenza della vigilia. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

La Lazio è favorita?

"Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all'esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos'è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso...".

Come sta la squadra?

"L'abbiamo preparata bene coi ragazzi e lo staff, ci siamo concentrati negli ultimi giorni. Domani mattina avremo un risveglio muscolare, poi faremo questa partita importantissima".

Domani la stessa Lazio sfrontata di Genova?

"Sicuramente dovremo avere umiltà e spirito di sacrificio. Ma allo stesso tempo coraggio. Conosciamo le nostre qualità, sappiamo come poter fare male alla Roma. Ci vuole compattezza, giochiamo contro una squadra forte, che ha venduto ma acquistato giocatori importantissimi. E ha tenuto Kolarov e Dzeko, due calciatori di livello".

Un vantaggio o uno svantaggio giocare alla seconda?

"Strano, lo sarà anche dall'altra parte. L'anno scorso arrivò alla sesta o alla settima, ora alla seconda. Molto presto. Sarà una cosa nuova per noi e loro".

Cosa temi della Roma?

"Ha un allenatore preparato, bravo, ha fatto bene in Ucraina. Ha creato un ottimo clima in poco tempo, i giocatori lo seguono, hanno fatto un buon precampionato, ho visto in settimana le loro partite contro Lille e Real Madrid. Hanno giocatori bravi e tecnico preparato".

Come sta Leiva?

"Ha lavorato molto bene, penso giocherà dall'inizio, poi sceglierò le altre due mezzali. Milinkovic e Luis Alberto hanno fatto benissimo, Parolo domenica ha fatto una gara straordinaria. Posso giocare solo con Leiva, o con Leiva e Parolo insieme. Vedrò domani".

Dove la Lazio può migliorare?

"Domenica abbiamo fatto una grandissima partita, poi comunque si studiano sempre le cose che vanno meno. Forse dopo l'1-0 di Immobile con la Samp potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo fatto una grande gara contro è un'ottima squadra".

Un giudizio su Guida? L'arbitro del rigore di Cionek e di un Cagliari-Lazio discusso...

"Siamo andati a vedere queste cose anche prima dell'esordio con Rocchi. Con lui non eravamo stati fortunati, eppure abbiamo vinto una grande partita. Con Guida speriamo succeda lo stesso visti i precedenti".

Giocherà questo derby da veterano e non più come outsider...

"Purtroppo stanno passando gli anni. Ho la fortuna di averne giocati tanti da giocatore, da tecnico del settore giovanile e della prima squadra. Ma è sempre come se fosse il primo, c'è grande voglia, da parte mia e dei miei calciatori".

Ha parlato con Totti?

"Di calcio non abbiamo parlato, ci siamo visti di sfuggita, è un amico, sarà il primo derby senza lui, farà un effetto particolare. Ci siamo visti in vacanza, c'è stima".

Che Roma ti aspetti?

"Si dice che possa esserci qualche cambiamento rispetto all'esordio. La filosofia di Fonseca è coraggiosa, cercherà di crearci difficoltà".

Si aspetta una Roma meno spregiudicata rispetto a domenica scorsa?

"Penso di sì, vedremo poi che scelte faranno. Con Florenzi al posto di Kluivert ci aspetteranno un po' di più. Poi comunque giocheranno con lo stesso modulo".

Gli elogi post Marassi hanno fatto bene alla Lazio o danno fastidio?

"Personalmente sono abituato. È il mio quarto anno, nel precampionato nessuno ha mai parlato della Lazio. Ora si dice che siamo favoriti, prima non eravamo inserite tra le prime cinque del campionato. Abbiamo fatto bene, c'è stata solo la prima di campionato, dovremo essere bravi e avere tantissimi ingredienti, corsa, determinazione, sacrificio, coraggio. Sappiamo che abbiamo qualità".

La Roma non ha più Totti e De Rossi? C'è solo Florenzi che può spiegare ai compagni il significato del derby...

"Hanno anche Pellegrini e giocatori esperti, che sono da tanto tempo nella Roma. Sappiamo che hanno venduto ma anche ricomprato giocatori importantissimi. Aspettiamo queste 24 ore con serenità, sappiamo cosa è il derby per noi e la gente".

Caicedo convocato?

"Sì, insieme a tutti gli altri. Ha fatto una settimana completa, come Leiva, al contrario della settimana pre-Samp. A esclusione di Wallace e Lukaku sono tutti a disposizione".

Aspetta qualcosa dal mercato?

"Mancano due-tre giorni, siamo concentrati su quello che sulla partita che sta arrivando. L'ho detto anche prima della Samp, la società e il direttore sono vigili sul mercato, vedremo cosa succederà".