Festival di Sanremo 2021 / Vincono i Maneskin: la classifica finale

Va in archivio la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aggiudicarsi l'ambita statuetta i Maneskin. Di seguito la classifica finale, annunciata in due tronconi. In primis dalla posizione 26 alla 4 e solo successivamente con i primi tre a formare il podio. Nel mezzo l'esibizione di Michele Zarrillo e Riccardo Fogli. Applausi anche per il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, fra le star della settimana, oltre a naturalmente ai due conduttori, Amadeus e Fiorello.

La classifica finale del Festival di Sanremo, 71esima edizione:

1° Maneskin

2° Michielin & Fedez

3° Ermal Meta

4° Colapesce Dimartino

5° Irama

6° Willy Peyote

7° Annalisa

8° Madame

9° Orietta Berti

10° Arisa

11° La rappresentante di lista

12° Extraliscio Feat. Davide Toffolo

13° Lo Stato Sociale

14° Noemi

15° Malika Ayane

16° Fulminacci

17° Max Gazzè

18° Fasma

19° Gaia

20° Coma_Cose

21° Ghemon

22° Renga

23° Gio Evan

24° Bugo

25° Aiello

26° Random