Feyenoord - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non c'è tempo per digerire la debacle contro la Salernitana, la Lazio ha un passaggio del turno in Europa League da giocarsi e lo farà contro il Feyenoord, con il fischio d'inizio dell'ultimo match del girone fissato per le 18:45 di giovedì 3 novembre allo Stadion Feijenoord di Rotterdam (più conosciuto come de Kuip). La partita sarà trasmessa in streaming come sempre da DAZN - accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata - e anche da Sky Sport, via satellite e in streaming su SkyGo. Non sarà purtroppo possibile vedere la sfida in chiaro.