Fifa, 150 milioni alle Federazioni. Infantino: "È il primo step di risposte all'emergenza"

La Fifa si è attivata per aiutare economicamente le Federazioni in questo momento di crisi legato all'emergenza Covid-19. L'organismo che governa il calcio mondiale, si legge in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, "darà finanziamenti operativi alle federazioni associate per gli anni 2019 e 2020 come primo passo di un piano di soccorso per aiutare la comunità calcistica colpita dalla pandemia di COVID-19. Questa misura comporterà la distribuzione di circa 150 milioni di dollari tra i 211 organi di governo del calcio nazionale in tutto il mondo".

INFANTINO - Al riguardo, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato in questi termini: "La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l'intera comunità calcistica, così, come governo mondiale della stessa, è dovere della FIFA esserci e supportare le federazioni con bisogno impellenti. Questo comincia dall'immediata distribuzione di aiuti finanziari alle nostre associazioni, molte di queste in grave difficoltà finanziaria. È il primo step di risposte all'emergenza che attraversa tutta la comunità calcistica".

