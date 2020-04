Lazio, un anno fa la semifinale con il Milan: il ricordo di Correa e lady Inzaghi - FT

È passato precisamente un anno dalla gara di Coppa Italia della Lazio contro il Milan. Era il 24 aprile del 2019 e a San Siro si giocava la semifinale di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata. La sfida viene decisa da Joaquin Correa con un gol a inizio ripresa, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato talmente tanta superiorità a livello qualitativo che avrebbe potuto facilmente dilagare: 8-2 il bilancio dei tiri in porta. Praticamente per tutto il corso della partita, i 'Diavoli' si rendono pericolosi solamente con un tiro di Piatek e un tentativo di Cutrone nel finale, che non impensieriscono tuttavia gli avversari. Il 'Tucu', lanciato da Immobile, non sbaglia a tu per tu con Reina, dando ai suoi la possibilità di giocarsi la finale il 15 maggio. I biancocelesti si sarebbero trovati davanti l'Atalanta, sconfiggendola e alzando al cielo la settima Coppa Italia della sua storia.

IL RICORDO SOCIAL DEI PROTAGONISTI - Correa, marcatore di quella partita, a distanza di un anno ha pubblicato su Instagram un'immagine dell'esultanza, aggiungendo: "Un anno fa. Famiglia. Voglia di Lazio". Sulla stessa scia il messaggio di Gaia Inzaghi, moglie del tecnico, che condivide una riflessione: "Oggi, un anno fa. Apprezzeremo tutto di più?".

Calciomercato Lazio, il Liverpool sogna Correa: i dettagli

Lazio, Parolo: "Tanta voglia di ripartire, il sogno Scudetto ci darà la carica"

TORNA ALLA HOMEPAGE