Calciomercato Lazio, il Liverpool sogna Correa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Liverpool guarda in casa Lazio. Se dall'Inghilterra nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio per Immobile, adesso il giocatore sulla lista degli inglesi sarebbe Joaquin Correa. L'argentino è partito fortissimo a inizio stagione, per poi rallentare complice l'infortunio al polpaccio subito a Brescia. Il Tucu, tuttavia, è uno dei big che Inzaghi e la società vorrebbero blindare in vista della prossima Champions League. Nessuno riesce a spaccare le partite come il numero undici. Lui nella Capitale, poi, si trova benissimo e il futuro dovrebbe essere ancora insieme. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il Liverpool non sembra spaventato e anzi potrebbe provare comunque l'assalto in estate. Klopp lo segue dai tempi del Siviglia e negli ultimi mesi i suoi progressi avrebbero impressionato il tecnico. Correa ha rinnovato da poco con tanto di clausola rescissoria da 80 milioni depositata. La Lazio non è intenzionata ad accettare offerte, ma se i Reds dovessero ottenere il sì del giocatore e pagassero la clausola potrebbero accogliere l'attaccante. C'è anche un'altra possibilità che coinvolge (indirettamente) anche Luis Alberto. Lo spagnolo, arrivato proprio dal Liverpool nell'estate del 2016, è intoccabile e pilastro del gioco di Inzaghi. Gli inglesi tuttavia detengono ancora la possibilità di ottenere il 30% della futura rivendita dell'andaluso. La squadra di Klopp potrebbe rinunciare a questa opzione in cambio di uno sconto per Correa. Un affare c superiore ai 60 milioni che regalerebbe una super plusvalenza (Correa è costato 16+3 di bonus due anni fa) alla Lazio da investire sul mercato. La società capitolina, però, non è abituata a vendere e a svendere i propri talenti e, anzi, vuole ripartire dai suoi pilastri per dare continuità al progetto. Il Liverpool e Klopp sono avvisati, proveranno comunque l'assalto?

