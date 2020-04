Lazio, Cassano: "Vorrei Bielsa come tecnico. Inzaghi è bravo"

RASSEGNA STAMPA - Sta trascorrendo la quarantena tra famiglia e studio Antonio Cassano. L'ex calciatore sta vedendo tante gare dell'ultima stagione per arrivare preparato alla ripartenza. L'ex Bari lavora a tempo pieno in tv e nel futuro non gli dispiacerebbe diventare direttore sportivo, magari con Bielsa come tecnico: "Strano lui, strano io. Con lui potrei crescere tanto. Gioca il calcio che mi piace perché attacca con tanti uomini". Sul campionato, l'ex attaccante ha le idee chiare: "L'Atalanta la seguo da tre anni. Poi mi piace la Lazio, Inzaghi è bravo". Sulla ripartenza del campionato, però, Cassano è sicuro: "Io lo fermerei. Cpisco gli interessi, ma non so come faranno ad azzerare il rischio. Poi giocare ogni tre giorni dopo essere stati fermi due mesi sarà durissima".