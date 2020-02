FIFA 2020, un giocatore della Lazio tra le ‘stelle del futuro’ - FT

Anche un giocatore della Lazio è stato inserito tra le 'stelle del futuro' di FIFA 2020, il noto videogioco di calcio, popolare in tutto il mondo. Si tratta di Luiz Felipe, il difensore biancoceleste che, nonostante la giovane età, è diventato uno dei titolari dello scacchiere di Simone Inzaghi. Il brasiliano è stato inserito in questo speciale team insieme ad altri talenti in erba, tra cui Valverde, Lautaro Martinez ma anche Tonali e Dembélé. Anche il club capitolino si è complimentato via social con il giocatore: "Ben fatto Luiz Felipe".