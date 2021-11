Fifa, Infantino propone un nuovo calendario: solo due soste per le Nazionali

Durante la Fifa Professional Football Conference, incontro telematico tenutosi ieri, il presidente della Fifa Gianni Infantino e il suo consulente Arsene Wenger hanno avanzato alcune proposte sul nuovo calendario e non solo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'idea è quella di fermarsi solo due volte durante l'anno per le Nazionali. La prima sosta più lunga sarebbe a ottobre e si disputerebbero 6 match di qualificazione, l'altra a marzo in cui si giocherebbero altre 2 gare. "Le scelte saranno prese per il bene del calcio mondiale" le parole di Infantino a cui fanno eco quelle di Wenger: "Vogliamo diminuire gli stop and go dei campionati per far viaggiare di meno i calciatori, così staranno di più con i club e si infortuneranno meno".