Fifa, nuove restrizioni colpiscono la Russia: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora provvedimenti dal mondo dello sport sulla scia del conflitto che ormai imperversa da quattro giorni tra Russia e Ucraina. L'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa ha infatti deciso che nessuna competizione internazionale si giocherà in territorio russo e che le gare "casalinghe" verranno disputate in campo neutro e senza spettatori.

Non solo, la Russia non potrà partecipare a nessun evento con il suo nome ma dovrà utilizzare la denominazione “Football Union of Russia (RFU)”. Non potrà inoltre essere esposta nessuna bandiera e inno della Federcalcio russa.