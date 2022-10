Figc, Gravina: “La nomina di Abodi è una notizia straordinaria. Insieme…”

TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Abodi è il nuovo Ministro dello Sport, lo ha reso noto la neo Premier Giorgia Meloni. A commentare il nuovo incarico dell’ex numero uno della Serie B, è stato Gabriele Gravina. Queste le parole, rilasciate all’Ansa, dal presidente della Figc: “La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. È un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà. Con Abodi abbiamo condiviso idee e progettualità, non ultime quelle che stavamo mettendo in pratica sull'impiantistica sportiva, che rappresenta la vera grande sfida da vincere per rilanciare il sistema Italia, anche grazie all'assegnazione del Campionato Europeo 2032"

