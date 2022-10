Serie A, Casini: “Saranno mesi decisivi. Superlega? I club hanno avvisato"

TUTTOmercatoWEB.com

Lega Serie A si è riunita oggi in assemblea per discutere di alcuni temi importanti per il futuro del campionato, dalle licenze ai diritti tv passando anche per i fondi. Al termine dell’incontro, il presidente Lorenzo Casini è intervenuto in conferenza stampa per rivelare alcuni dettagli della discussione odierna, esponendosi anche sul tema della Superlega. Queste le sue parole: “L'assemblea è terminata, fra i punti di interesse l'approvazione del consuntivo, poi si è discusso del progetto media company e delle licenze nazionali. Su quest'ultimo punto si è dato conto del lavoro svolto con la Federazione, per esempio nella riunione di lunedì. Si sta procedendo bene, d'intesa con la FIGC, per avere un modello di sostenibilità economico-finanziario per avere nuovi criteri per il triennio 2023-2025, le licenze saranno approvate in Consiglio Federale il 31 ottobre”

FONDI - “La Serie A non ha ricevuto vere e proprie solo offerte, ma solo manifestazioni d'interesse: i fondi che seguono la Serie A sono numerosi, anche più di quelli emersi sui giornali. La Serie A è un investimento importante, con grandi margini di crescita. Il clima d'assemblea è molto buono, i prossimi mesi sono decisivi per il futuro della Serie A, adesso non ci sono accelerazioni”

SUPERLEGA - “Se n'è parlato in assemblea? No. Ovviamente le società interessate avevano avvisato la Lega, eravamo stati avvisati e mi sembra un passaggio programmatico. Si comprendono le ragioni alla base della Superlega, ora si sta ragionando in modo diverso, ed è ovvio che la Lega segue con interesse e preoccupazione l'evolversi della vicenda. Se è accettabile che Juve, Inter e Milan giochino entrambe le competizioni? Va chiesto alla UEFA, prima che a noi”. Infine il presidente ha aggiunto: “Le società interessate ci hanno avvisato prima che diventasse di dominio pubblico”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Midtjylland, riproposta l’iniziativa BusInsieme: tutte le info

Lazio, la società saluta Ribery: "Un onore vederti giocare..." - FOTO