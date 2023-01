Figc, Gravina: “Questo il mio appello ai tifosi e ai club”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione della Giornata della Memoria, Gabriele Gravina ha voluto lanciare un appello ai club e ai tifosi. Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali della Federazione: “Questa giornata deve essere anche quella della responsabilità, specialmente per il mondo del calcio, che ogni giorno si impegna a esaltare valori come rispetto e inclusione. Scendiamo in campo per coltivare la memoria e con la speranza che l’orrore dell’antisemitismo non trovi più spazio nella nostra società, a partire dagli stadi”. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “Basta cori, offese o simboli razzisti. Lancio un appello a istituzioni e club, oltre che ai tifosi per bene, per dissociarsi da certi fatti e condannarli fermamente. La Figc è impegnata in un processo di rinnovamento culturale che parte dalle scuole calcio“.

