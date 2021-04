FIGC, Gravina: "Ribadisco il nostro no alla Superlega. Il calcio è dei tifosi"

Anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso in termini negativi sulla Superlega: “Ribadisco il nostro no alla Superlega" ha detto da Montreux in conferenza stampa "Il calcio è dei tifosi. L'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo, l'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA"