FIGC, Lotito non ha più un ruolo: finita un'era lunga sedici anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sapeva già da molte settimane, ma ora è ufficiale. Dopo sedici anni, Claudio Lotito, a partire dal 3 febbraio 2025, non ha più alcun ruolo in FIGC. Come riportato da Sportface, il presidente biancoceleste non si era ricandidato a dicembre, pertanto era già noto che non sarebbe stato eletto ancora una volta per la carica di consigliere federale. Gabriele Gravina è stato invece rieletto per la terza volta alla guida della Federcalcio, mentre Ezio Simonelli è il nuovo numero uno della Lega Serie A. Inoltre, sono stati eletti in quota Serie A i consiglieri Marotta, Campoccia e Calvo.