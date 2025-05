Lazio, Pedro dalla panchina è un fattore: i suoi numeri da subentrato

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Con i suoi 37 anni sulla carta d'identità, Pedro continua ad incantare con le sue giocate da campione assoluto, in quella che è ormai considerabile a tutti gli effetti una seconda giovinezza. In questa stagione l'esterno di Santa Cruz de Tenerife ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, togliendo le castagne dal fuoco alla Lazio in diverse occasioni, l'ultima con il suo ingresso nel finale contro il Parma.

La sua doppietta da subentrato ha portato ai biancocelesti un punto cruciale nella corsa all'Europa e ora Baroni potrebbe decidere di farlo partire titolare con l'Empoli, contro cui è arrivato il primo degli 8 gol stagionali messi a segno in Serie A, in quella che, considerando tutte le competizioni, è già la sua miglior stagione a livello realizzativo in Italia (12 reti).

Degli 8 centri in campionato, ben 7 sono arrivati da subentrato. Come riferito dal Corriere dello Sport, nessuno ha fatto meglio di lui in Italia, mentre in Europa solo Sorloth dell'Atletico Madrid (9 gol) e Stuani del Girona (7 gol) sono stati alla sua altezza. Nonostante l'età avanzata, Pedro continua a fare la differenza, che parta dal primo minuto o dalla panchina.

Con il contratto in scadenza a giugno non c'è certezza sul suo futuro, ma per il momento Baroni e i tifosi biancocelesti possono continuare a godersi il privilegio di ammirare un campione senza tempo. La Lazio comunque ha intenzione di andare ancora avanti con il suo 'vecchietto'.

