Empoli - Lazio, le probabili formazioni: dubbio Rovella e Zaccagni, chance Gigot

Trasferta a Empoli per rimanere aggrappati al treno Champions League. Dopo la brutta prestazione contro il Parma, la Lazio riparte dal Castellani senza Lazzari, Nuno Tavares e Patric, infortunati. Rientra a disposizione invece Belahyane, squalificato all'ultima giornata. Baroni riflette su qualche cambio di formazione, a partire dalla difesa: davanti a Mandas tra i pali, Gigot insidia Gila per affiancare Romagnoli, sicuro del posto. Sugli esterni Pellegrini confermato a sinistra, mentre a destra Marusic è in vantaggio su Hysaj. A centrocampo è certo di giocare Guendouzi; diverso il discorso per Rovella, che rischia di andare in panchina a discapito di Vecino. In avanti è aperto il ballottaggio Pedro e Dia al centro, con lo spagnolo che ha buone chance di partire dall'inizio. Sulle fasce ancora Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, che resiste alla candidatura di Dele-Bashiru. Prima punta il Taty Castellanos.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Cacace, Solbakken, Esposito. All.: D'Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gila, Provstgaard, Basic, Vecino, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Dia. All.: Baroni.

