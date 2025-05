Juve, senti Camporese: "Contro la Lazio dovrà fare una partita 'monstre'"

L'ex tennista Omar Camporese ha rilasciato un'interessante intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha condiviso tutta la sua passione per il gioco del calcio; da grande tifoso del Bologna, Camporese non poteva non commentare l'equilibratissima lotta Champions, che coinvolge diverse squadre. Ecco le sue parole:

"La Juve vive un momento di stress: non può più sbagliare. Dopo Bologna dovraà andare a giocare a Roma contro la Lazio e quindi in queste due gare dovrà mettere in campo veramente tutto. Per i bianconeri anche un pareggio con questo Bologna può andare bene, per poi però andare a fare la gara monstre contro la Lazio".

