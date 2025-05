Lazio, Garlaschelli racconta: "Mi sono divertito. D'Amico un genio, Chinaglia..."

RASSEGNA STAMPA - Giocatore per caso: "Sono stato molto fortunato, sono nato in una famiglia modestissima di operai"; poi la Lazio in Serie A: "Avevo paura di non essere all'altezza. Ci sono rimasto dieci anni. Mi sono divertito". A parlare ai taccuini de La Gazzetta dello Sport è Renzo Garlaschelli, ex giocatore della Lazio e campione d'Italia del 1974.

Proprio su quella squadra 'maledetta' si è soffermato: "Tanti amici e compagni se ne sono andati presto. È come se la vita ci avesse fatto pagare il conto per quello scudetto vinto a dispetto di tutti". Ha spiegato poi che quella rosa era composta da dei matti, ma fortissimi, e divisa in due: da una parte Chinaglia, Wilson e Oddi, dall'altra Martini e Re Cecconi. "Io stavo in mezzo, neutrale", ha specificato Garlaschelli. "In campo, la domenica, eravamo una cosa sola. C'era una chimica speciale".

Il bomber era ovviamente Giorgio Chinaglia: "Difficile, complicato, tormentato, sincero, vero". Voleva solo segnare, e se non gli arrivava il pallone si arrabbiava moltissimo, come ha spiegato l'ex biancoceleste nell'intervista. Tra i più forti con cui Garlaschelli ha giocato c'è senza dubbio Vincenzo D'Amico: "Con i piedi faceva meraviglie, un genio". Ma il migliore in assoluto per lui era Frustalupi, il vero regista che faceva girare la squadra. A tenere tutti a bada c'era Tommaso Maestrelli: "Un maestro di calcio e di vita".

In chiusura un ricordo da brividi: Garlaschelli ha raccontato di aver rifiutato un giorno un aperitivo con Ghedin e Re Cecconi perché aveva un impegno. "Qualche ora dopo ero a casa di amici, c'era la televisione accesa, davano la notizia della morte di Re Cecconi. Rimasi gelato, di pietra", ha detto. A volte, infatti, ripensa a che strada avrebbe preso il destino se fosse andato con loro: "Ma la risposta non ce l'ho".

