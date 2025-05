WOMEN | Goldoni: "Quest'anno ha superato le aspettative, il bello della Lazio..."

La Lazio Women batte 5 a 0 il Sassuolo e chiude in bellezza, sotto gli occhi dei propri tifosi al Fersini, la stagione. Eleonora Goldoni, ai microfoni ufficiali del club, ha raccontato le sensazioni provate al triplice fischio facendo poi un bilancio personale e di squadra di questa annata in Serie A. Le parole della centrocampista: "Quello che abbiamo imparato a fare: finché non è finita, non è mai finita. È quello che ci ha trasmesso il mister, noi con lui. Dare il massimo per la squadra e per la maglia, l’abbiamo dimostrato anche oggi nell’ultima di campionato”.

“Qual è il margine per crescere ancora? La consapevolezza che non si smetta mai di imparare, lo abbiamo dimostrato in tutto l’arco della stagione che non ci sentiamo mai arrivate e anzi, abbiamo tanta fame e voglia. Di anno in anno, con una compagine così sappiamo che possiamo fare tanto e sempre bene. È questa la chiave della squadra, siamo in costante miglioramento e lo cerchiamo sempre”.

“Il nostro gioco, le giocate e i gol sono frutto di tantissimo lavoro dietro le quinte. Sul campo, grazie al nostro mister e allo staff, proviamo continuamente le giocate e tutte le combinazioni per poi riportarle in partita in giornate come oggi. È frutto di tanto lavoro e perseveranza, ci sentiamo tutte migliorate”.

“Quest’anno è andato oltre le aspettative. Ci sono stati momenti di down, di sofferenza e di dolore. Mi sono sentita messa da parte ma in realtà qui non si finisce mai da parte. Ogni occasione è buona per migliorare e imparare, per cercare di tirare fuori quel qualcosa che pensi sia il tuto limite ma in realtà non lo è. Il bello della nostra famiglia Lazio, quello che impari qui lo riporti anche al di fuori nella vita di tutti i giorni”.

