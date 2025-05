WOMEN | Lazio, Oliviero: "Il gol è stata una bella emozione. L'anno prossimo..."

“Abbiamo aggiunto tutto giocando. Post Napoli mi sembra di aver detto che non volevamo regalare niente a nessuno, così è stato soprattutto a casa nostra. Ci tenevamo e ci teniamo tanto, ora ci ricarichiamo”. Lo ha dichiarato Elisabetta Oliviero, tra le protagoniste della sfida vinta col Sassuolo, ai microfoni ufficiali del club.

La biancoceleste, proseguendo, ha poi parlato del futuro: “Già questa base è abbastanza, noi ora siamo considerate come una “big” visti i rimpianti che abbiamo avuto, la base è questa e lo staff e il direttore faranno il loro meglio per migliorare e noi faremo il nostro meglio per cercare di ricaricare le pile e iniziare come abbiamo finito. Abbiamo dimostrato che non è stato importante e fondamentale solo la nostra tecnica, ma l’essere delle brave persone e un buon gruppo. Ci divertiamo insieme e andiamo dritte per la nostra strada, è un requisito fondamentale per chi ci sarà e chi vorrà esserci. Si riparte dall’essere una buona squadra e delle buone persone”.

E infine, sul gol che ha contribuito alla vittoria, ha raccontato: “Tutti ci credevano, è stata una bella emozione. Sono più contenta per gli assist fatti a Le Bihan e a Piemonte, ma ancor di più per la vittoria".

