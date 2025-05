Lazio - Romagnoli, tra voci d'addio e futuro insieme: ecco la linea del club

CALCIOMERCATO LAZIO - Addio? No, anzi. La Lazio e Romangoli vanno avanti insieme, almeno fino al 2027, è questa la linea del club. Non c’è nessuna intenzione di cedere Alessio, capitano nell’anima, vice-capitano di fatto, non è in vendita, a meno che non sia lui stesso a chiedere la cessione in estate e che non porti offerte importanti (ma il giocatore difficilmente si lascerà sedurre da sirene estere). La Lazio non intende privarsi di un leader, di un simbolo, di un giocatore che incarna la lazialità e che sta vivendo una stagione super. A 30 anni, Romagnoli è ormai nella piena maturità, miglior centrale per rendimento in questi mesi, rimasto sempre costante, condito pure da una vena realizzativa mai vista. Le voci su un possibile addio in estate possono essere strategie comunicative degli agenti, volte a smuovere le acque, in cerca di proposte allettanti da altri club o per spingere la Lazio a discutere di rinnovo e adeguamento.

STRATEGIA - Sta accadendo con Romagnoli, ma anche con altri elementi come Guendouzi e Gila che in società considerano perni inamovibili anche per la prossima stagione. La questione rinnovo tra club e giocatore non è stata ancora affrontata, del resto la Lazio è forte di un contratto fino al 2027, Romagnoli è il secondo giocatore più pagato in rosa, guadagna 3 milioni a stagione, più di lui solo Zaccagni. Insomma, a Formello non c'è fretta, si parlerà di rinnovo, questo è sicuro, ma l’appuntamento è rimandato ai prossimi mesi, quando si avvicinerà la scadenza. S’era parlato di una promessa infranta di Lotito, promessa che prevedeva rinnovo e adeguamento in tempi brevi, patto tacito al momento della firma di Romagnoli nell’estate di tre anni fa. Un impegno dal quale la Lazio non si considera sciolta, ma che verrà affrontato al momento giusto, come accaduto con Zaccagni che ha rinnovato (un anno fa) il suo contratto a poco più di dodici mesi dalla scadenza. La Lazio non vuole privarsi di Romangoli, di un giocatore fondamentale, di un simbolo.

