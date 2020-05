FIGC, protocollo aggiornato: nelle prossime ore la consegna al CTS

Lavori senza sosta per permettere al calcio italiano di ripartire. Nel Consiglio di Lega non è arrivata una risposta conclusiva, il CTS è in attesa del protocollo definitivo per valutarne la validità. E, come riportato da Sky, proprio nelle prossime ore la Federcalcio consegnerà al Comitato Tecnico Scientifico il documento aggiornato, in cui saranno presenti tutti gli adeguamenti richiesti.

Pubblicato il giorno 13/5/20 alle ore 00:00