Figc, Sandulli e Mastrocola fuori da giustizia sportiva: il nuovo organigramma

Piero Sandulli non sarà più il presidente della Corte Sportiva d’Appello. Saluta anche Cesare Mastrocola, ormai ex Presidente del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare. Di seguito tutti i nomi dei nuovi organi della giustizia sportiva nazionale, che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio.

- Corte Federale d’Appello – Mario Torsello (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Salvatore Mezzacapo (Presidente di Sezione Tar del Lazio) II sezione; Mauro Mazzoni (Avvocato cassazionista) III sezione; Marco Lipari (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) IV sezione; Paolo Cirillo (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) sezione consultiva

- Corte Sportiva d’Appello – Carmine Volpe (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Pasquale Marino (Notaio) II sezione; Patrizio Leozappa (Avvocato cassazionista) III sezione

- Tribunale Federale Nazionale – Carlo Sica (Vice Avvocato Generale dello Stato) I sezione disciplinare; Gioacchino Tornatore (Presidente Sezione Corte Militare d’Appello di Roma) II sezione tesseramenti; Stanislao Chimenti (Avvocato cassazionista) III sezione vertenze economiche

- Procuratore Federale – Giuseppe Chinè (Consigliere di Stato)

- Procuratore Federale aggiunto con funzioni di procuratore interregionale – Paolo Mormando (avvocato cassazionista)

- Giudice Sportivo Lega Serie A – Gerardo Mastrandrea (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato)

- Giudice Sportivo Lega B – Germana Panzironi (Presidente TAR Emilia Romagna – sezione di Parma)

- Giudice Sportivo Lega Pro – Stefano Palazzi (Presidente Corte di Appello Militare di Napoli)

- Giudice Sportivo LND - Aniello Merone (Avvocato)

- Giudice Sportivo Calcio a 5 – Massimiliano De Renzis (Avvocato)

- Giudice Sportivo Settore Giovanile e Scolastico – Francesco Alessandro Magni (Avvocato cassazionista)

- Giudice Sportivo Calcio Femminile – Sergio Lauro (Avvocato)

LAZIO, ANTICIPI E POSTICIPI FINO A FINE CAMPIONATO

LAZIO - MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO