Fiore: "Centrocampo della Lazio tra i migliori. Su Marcos Antonio..."

L'ex centrocampista della Lazio Stefano Fiore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sulla mediana biancoceleste dopo l'addio di Lucas Leiva e l'arrivo di Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk: "La Lazio negli ultimi anni ha avuto il centrocampo più forte del nostro panorama calcistico. Era assortito benissimo, magari anche con Leiva un po' più giovane perché doveva coprire le spalle a Milinkovic e Luis Alberto, come faceva Giannichedda con me. Il nuovo acquisto di Marcos Antonio va in quell'ottica, perché Sarri ha capito che deve coprire anche la difesa. Se rimangono Milinkovic e Luis Alberto come qualità assist e giocate, se il centrocampo della Lazio non è il migliore è sicuramente sul podio".