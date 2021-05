Fiorentina, Bonaventura verso la Lazio: “Siamo concentrati e in buona forma”

Un pareggio che smuove la classifica in zona retrocessione quelli conquistato dalla Fiorentina in casa del Bologna. I Viola vanno in vantaggio tre volte ma vengono sempre ripresi da Palacio che mette a segno una tripletta all'età di 39 anni. I ragazzi di Iachini dovranno continuare a sudare per assicurararsi la salvezza matematica. Nel prossimo turno, Vlahovic e compagni ospiteranno al Franchi una Lazio in grande forza e in piena corsa Champions. Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha presentato la prossima partita in un'intervista ai canali ufficiali del club: "Siamo stati bravi a segnare tre gol, ma ovviamente ci è mancata la concentrazione in pochi momenti e ne abbiamo concessi tre. Siamo in buona forma, fisicamente sul punto, lavoriamo sodo con l'allenatore. La mia esperienza è importante, gioco in questo campionato da molti anni e quello che succede a centrocampo è sempre più o meno lo stesso. Spero di poter aiutare la squadra e passare molti altri anni in Serie A. Ora ci concentriamo sulla prossima partita in casa contro la Lazio, sono sicuro che nel nostro stadio possiamo fare una buona prestazione".