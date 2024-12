Fiorentina, Bove ha deciso: sì all'operazione per impiantare il defibrillatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Edoardo Bove ha deciso. Il calciatore della Fiorentina impianterà un defibrillatore sottocutaneo e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'operazione dovrebbe essere eseguita nella giornata di lunedì.

Non una scelta semplice da prendere per il giocatore viola, consapevole che dopo questo intervento non potrà più giocare in Serie A, ma necessaria per la sua salute e per la sua vita. Così come accaduto a Eriksen Bove potrà giocare in Premier o in Liga dove la legislazione permette anche a giocatori con defibrillatore di scendere in campo. Se tutto andrà come da previsione il giocatore potrebbe essere dimesso già a metà della prossima settimana.