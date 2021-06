Fiorentina, Commisso rischia grosso: la FIGC indaga sui contatti con Italiano

La nuova stagione è alle porte e ci sono ancora alcune squadre senza allenatore, tra cui la Fiorentina. Dopo l'addio a sorpresa di Gattuso, i viola hanno bisogno su un nuovo tecnico e starebbero puntando tutto su Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che ha rinnovato da poco il contratto proprio con i liguri. Tra le parti ci sarebbero stati dei contatti e questo potrebbe mettere nei guai Rocco Commisso. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, la FIGC potrebbe aprire un fascicolo in quanto sarebbe stato violato l'articolo 95 delle norme interne e a integrazione eventuale i commi 4-5-6 dell’articolo 38: I calciatori o tesserati con contratto pluriennale in essere (come nel caso di Italiano) sono vincolati in modo ferreo e solo il club che ne detiene le prestazioni può decidere su di loro l’eventuale cessione. I proprietari dello Spezia, i Platek, hanno confermato che non c'è stato nessun contatto con Commisso.