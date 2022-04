Fiorentina-Empoli, Gonzalez firma il successo: ma Corsi è una furia con Rocchi - FT

Il lunch match della 31esima giornata di Serie A va alla Fiorentina che, nel derby toscano, supera di misura l'Empoli. Basta un gol di Nico Gonzalez ai ragazzi di Italiano per portare a casa tre punti importanti in zona Europa. Non mancano però le polemiche al Franchi. Tanta contestazione durante il match e dopo il fischio finale da parte della squadra ospite che contesta il gol annullato a Di Francesco e cartellino rosso a Luperto per doppia ammonizione. Scatenato in modo particolare il presidente Corsi che in tribuna è andato a protestare con Gianluca Rocchi, designatore arbitrale del massimo campionato.

Var in tribuna Corsi-Rocchi dopo il rosso a Luperto #FiorentinaEmpoli pic.twitter.com/opkwTBAKd6 — Pino Vaccaro (@PinoVaccaro77) April 3, 2022