Fiorentina, Gudmundsson si presenta: "Volevo essere qui. La trattativa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'islandese ha lasciato il Genoa ed è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le sue prime dichiarazioni da calciatore viola. Nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Lazio per l'attacco. Queste le sue dichiarazioni: "Il percorso è stato lungo, il club si era interessato a gennaio e quando la Fiorentina è tornata alla carica sono rimasto entusiasta, perché volevo questa grande società. Non ho mai pensato che la trattativa potesse saltare. Le ultime settimane del mercato sono sempre particolari ma sono sempre rimasto rilassato. Mi concentravo su di me, al resto ci ha pensato il mio procuratore".