Fiorentina, Italiano: “Obiettivo? Adesso si alza l’asticella”

A sorpresa la Fiorentina espugna il Maradona e batte 3-2 un Napoli in piena corsa scudetto. I viola si impongono con un rocambolesco 3-2 che gli consente di rimanere aggrappato al treno Europa. Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina sono tutte lì nel giro di pochi punti pronte a giocarsi tutto in questo rush finale. Vincendo Italiano, dopo il successo odierno, ha parlato così in conferenza stampa: "Che obiettivo si pone la Fiorentina? Chiaramente adesso si alza l’asticella, vogliamo rimanere in questa zona di classifica. Restano molte partite difficili da giocare ancora, cercheremo di aggiungere ancora qualche perla al lavoro che stiamo facendo”.