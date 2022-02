Fiorentina-Lazio, i convocati di Italiano: la scelta su Nico Gonzalez

Poco più di 24 ore al calcio d'inizio di Fiorentina-Lazio, match valido per la 24esima giornata di Serie A in programma sabato 5 febbraio ore 20:45. Due squadre a parità di punti in classifica, anche se la Viola ha una gara in meno, che si giocheranno tanto in zona Europa sul prato verde del Franchi. Vincenzo Italiano ha già scelto quali saranno i suoi protagonisti della gara. Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico che chiama per la prima volta il nuovo acquisto Cabral e porta con sé anche Nico Gonzalez, nonostante l'infortunio rimediato con l'Argentina. Questo l'elenco.

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati.

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Piatek, Saponara, Sottil.