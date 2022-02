Fiorentina-Lazio, Italiano a Milinkovic: “Corro io con te”: il siparietto del Franchi

Nella ventiquattresima giornata di Serie A la Lazio espugna il campo della Fiorentina vincendo con un secco 3-0. A deciderla ci pensano i soliti Milinkovic e Immobile aiutati anche dall'autogol finale di Biraghi. Una grande risposta della squadra di Sarri dopo le due settimane di sosta. La gara del Franchi ha regalato tanti spunti ma anche tanti aneddoti. Come raccontato da Dazn in un servizio, c'è stato un episodio davvero simpatico prima dell'inizio del secondo tempo. Squadre schierate in campo e biancocelesti pronti a dare il calcio d'avvio della ripresa. Milinkovic si trova vicino alle panchine all'altezza del centrocampo pronto ad andare a raccogliere il solito lungo lancio in avanti. Italiano se ne accorge e richiama Sottil: "Ricky, vieni qua e corri con lui!". Il serbo se la ride e risponde: "Ma lasciami andare". Il tecnico viola si avvicina al Sergente e ripete: "Corri con lui sennò corro io con te". Dopo uno scambio di sorrisi il siparietto si chiude e può iniziare il secondo tempo dominato dai ragazzi di Sarri.