Fiorentina - Lazio, Mimun deluso: "Non siamo stati i soliti. Non ci resta che il derby"

Brutta battuta d'arresto per la Lazio che perde 2-0 a Firenze. Anche Clemente Mimun, direttore del TG5, ha espresso la sua delusione per la prestazione e per il risultato su Teitter: "Peccato ma stasera non eravamo i soliti, ora non ci resta che il derby. Viola più affamati, noi un po’ svagati".