Fiorentina-Lazio, partita infinita: biancocelesti i più attivi della Serie A sui social

Fiorentina e Lazio si sono sfidate in una gara decisiva per il futuro della prima squadra della Capitale. Reduce dall’amara sconfitta del Celtic Park, gli uomini di Inzaghi avevano l’urgente necessità di ottenere i tre punti per rimettersi in carreggiata per la corsa al quarto posto. La gara, inutile dirlo, è stata particolarmente sentita tra la gente laziale, vogliosa di tornare a vincere in campionato. Lo testimonia un dato particolare, riportato da sportthinking.it: la top5 degli account maggiormente attivi su Twitter nel corso della nona giornata del nostro campionato vede, infatti, la predominanza della Lazio che, con 69 post è in grado di superare Udinese (67), Genoa (53), Atalanta (52) e Sampdoria. La partita più twittata, invece, è stata Lecce-Juventus, con 10,1K tweet, seguita da Roma-Milan ed Inter-Parma. Quello rossonero risulta essere il club con più menzioni ricevute, mentre Dybala, Bernardeschi e Dzeko sono i calciatori più citati.