Fiorentina - Lazio, prima vittoria in carriera al Franchi per Sarri

La Lazio torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi al Franchi. Una gara in cui i biancocelesti hanno sfoderato un'ottima prestazione imponendosi sulla squadra di Italiano per 0-3 grazie alle reti di Milinkovic, Immobile e all'autogol di Biraghi. Doppio successo anche per mister Sarri che mai prima di questa sera era riuscito a battere la viola nel suo stadio. Il tecnico toscano aveva affrontato la Fiorentina da ospite in cinque occasioni, pareggiandone quattro e perdendone una.