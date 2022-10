Fiorentina - Lazio, via alla vendita dei tagliandi: tutte le info

Vittoria dell'Olimpico contro lo Spezia archiviata. La Lazio di Maurizio Sarri ora sarà impegnata prima in Europa League e poi in campionato contro la Fiorentina. La vendita dei tagliandi per il match contro i viola inizierà nella giornata di oggi come afefrmato nel comunicato pubblicato dalla società: "La S.S. Lazio comunica che, da oggi lunedì 3 ottobre verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Fiorentina - Lazio di lunedì 10 ottobre.



Questi i dettagli dell’ evento:



- gara: Fiorentina - Lazio



- lunedì 10 ottobre ore 20:45



- Stadio Artemio Franchi di Firenze



- Prezzi del Settore Ospiti (OS 01 - OS02): intero 25 €



La vendita è riservata ai soli possessori della Fidelity Card-Millenovecento Tessera del Tifoso:



- Inizio vendite ore 10:00 di lunedì 3 ottobre

- Fine vendite ore 19:00 di domenica 9 ottobre

- Dove acquistare i tagliandi:



- sito ticketone on-line



- punti vendita circuito Ticketone



- Cambio nominativo vietato"