Fiorentina - Lazio, Zaccagni: "Nello spogliatoio si respira felicità"

Zaccagni a Lazio Style Channel: "Sono importanti i tre punti, dopo la sosta non è mai facile, abbiamo fatto tre gol e non abbiamo subito, siamo stati bravi. Il mister ci aveva detto che loro sarebbero partiti forte, ma noi avevamo voglia e atteggiamento giusti, abbiamo fatto una delle migliori partite dell’anno. L’assist? Mi viene di istinto, ma con i giocatori bravi a buttarsi negli spazi è tutto più facile. Il Milan in Coppa? Affronteremo una grande quadra, sta facendo un grande campionato ma noi andremo lì per fare risultato. Nello spogliatoio si respira felicità perché abbiamo dimostrato il nostro valore, ci è riuscito tutto e siamo contenti. Il mio ruolo? È partire defilato, ma dove c’è bisogno mi metto a disposizione".