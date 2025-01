Fiorentina, Palladino compatta la viola: cena di gruppo per battere la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina sta vivendo un momento difficile e la prossima sfida può essere determinante per il suo futuro, ma anche per quello del proprio mister. Palladino questo lo sa e, come riportato da La Repubblica, per compattare il gruppo in vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica, ha deciso di organizzare una cena con tutti i membri della squadra, staff incluso. La Viola avrà anche più giorni per preparare la sfida, in quanto in questa settimana non è previsto il turno di Conference League; mentre la Lazio sarà impegnata contro la Real Sociedad proprio questa sera.