Fiorentina, pericolo focolaio scampato: tamponi tutti negativi

C'era grande preoccupazione in casa Fiorentina dopo la positività al Covid di Nico Gonzalez, ma per fortuna non ci sono altre brutte notizie per il club toscano. Sono infatti tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra prima della gara di questa sera contro la Lazio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dunque, i calciatori viola convocati da Italiano saranno tutti a disposizione nella decima giornata di campionato con i biancocelesti. Oltre a Gonzalez positivo, non prenderanno parte al match gli infortunati Pulgar e Dragowski.