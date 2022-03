Fiori d'arancio per Keita Baldé e Simona Guatieri: l'ex Lazio si sposa

Fonte: TuttoGossipNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Baldé Diao e Simona Guatieri saranno presto sposi. Il calciatore in forza al Cagliari, cresciuto nella Lazio, e la showgirl diventeranno marito e moglie in primavera. I due si sono conosciuti a Milano, quando il senegalese giocava nell'Inter, nel 2017, ad un evento di beneficenza. Dal loro amore sono nati due bambini: Thiago e Isabel. La data del grande evento è stata fissata al... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

