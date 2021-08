Florenzi punge la Roma: “Mi hanno messo da parte, non è solo una questione tecnica”

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Milan. L'esterno destro campione d'Europa con la Nazionale di Mancini era rientrato alla Roma dopo il prestito annuale al PSG. Si era parlato anche di una possibile permanenza del calciatore romano nella Capitale ma non c'è stato verso. L'ex Valencia ha deciso di salutare la sponda giallorossa per passare al rossonero. Florenzi ha spiegato la sua scelta nel corso della conferenza stampa di presentazione: "La Roma ha fatto la scelta di mettermi da parte dopo essere tornato da campione d’Europa, ma credo che abbia fatto la sua scelta 2-3 anni fa. L’ho accettata, già due anni fa a malincuore, perché tutti sanno che sono tifoso della Roma e non è un segreto. Ma ora sono qui con una squadra e una società che ha fiducia in me, e in questo momento è la cosa più importante per me. Avevo bisogno di fiducia da ambo le parti, allenatori e società e il Milan mi ha dato più fiducia di tutti. Addio con la società giallorossa? Penso di non saperlo. Sento che non è solo una questione tecnica".