Fognini: "Ripresa del calcio? Sono matti, pensano solo al business"

Tra i temi più dibattuti in questa emergenza da Covid-19, c'è sicuramente quello della ripresa dello sport. La Lazio spera di poter continuare a lottare per inseguire il sogno Scudetto, i biancocelesti sono attualmente a un solo punto dalla vetta. Poter tornare a seguire il campionato sarebbe, per molti, un forte segnale di speranza. Altri invece non sono d'accordo, come il tennista Fognini. Quest'ultimo ha detto la sua ai microfoni del Corriere della Sera: "Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone… Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai…".

