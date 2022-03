Fondazione Lazio 1900, l'importante iniziativa per chi scappa dall'Ucraina - FOTO

Iniziativa importantissima quella partita questa mattina ad opera della Fondazione S.S. Lazio 1900. Con gli aiuti raccolti durante la scorsa settimana a Piazza della Libertà e al Circolo Canottieri Lazio è partito un pullman per Jaroslaw, in Polonia, a 30 km dal confine ucraino, uno dei primi luoghi dove i profughi ucraini cercano rifugio.

"Ringraziamo tutti coloro i quali hanno partecipato a questa catena di solidarietà biancoceleste: chi ha dimostrato grande generosità portando medicinali, cibo, abiti e prodotti per l’igiene nei luoghi di raccolta, chi affronterà due giorni di viaggio per portare l’aiuto a chi ne ha bisogno e chi ha contribuito economicamente a sostenere l’iniziativa, in primis il Lazio club Campidoglio, tramite la partita di solidarietà giocata con il club capitolino giallorosso ieri mattina", questo il ringraziamento postato sui canali social della Fondazione.