FORMELLO - Lazio, 15' aperti ai media: riscaldamento anti-Lokomotiv - FOTO & VIDEO

FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Lokomotiv, la Lazio arriva in campo per svolgere la seduta che precederà la conferenza di mister Sarri e la partenza per Mosca (ore 15). Marusic out (positivo al Covid), in gruppo si rivede Pedro, fermo negli ultimi due giorni per acciacchi alla schiena. C'è anche Immobile, già ieri coi compagni dall'inizio alla fine della seduta. A breve verrà presa una decisione sul suo conto, se verrà convocato e addirittura scelto per guidare l'attacco in Europa League. Le prove tattiche scatteranno a breve.

