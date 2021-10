FORMELLO - Lazio, Acerbi in Europa League. Col Verona pronto Radu

FORMELLO - Riecco l'Europa League, riecco a disposizione Acerbi, squalificato in campionato. Deve scontare con il Verona il secondo turno di stop, per la prossima di Serie A si è aggiunto ai fermati dal Giudice Sportivo anche Luiz Felipe per il rosso rimediato a fine match con l'Inter. Con il Marsiglia Sarri schiererà quella che sulla carta è la coppia centrale di riferimento. Tra una settimana al Bentegodi potrà esordire invece Radu, finora non ha trovato mai minutaggio. Formerà il tandem con Patric. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, da capire quanti uomini ruoteranno giovedì contro i francesi. Luis Alberto è rimasto fuori dall'undici coi nerazzurri, potrebbe ritrovare la maglia in mediana, Lazzari in difesa pronosticato titolare al posto di uno tra Marusic e Hysaj. Davanti dipenderà da Zaccagni: è tornato a disposizione, deve mettere minuti nelle gambe, non è escluso lo faccia dall'inizio.