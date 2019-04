FORMELLO - Lazio, domai la ripresa: torna Luis Alberto, Correa ci prova

FORMELLO - I tempi sono strettissimi. Tra campionato e Coppa Italia, la Lazio non si riposerà nemmeno a Pasqua e Pasquetta. La ripresa è fissata per domani mattina (ore 10.30). L’allenamento di scarico, poi venerdì pomeriggio la rifinitura anti-Chievo: tornerà a disposizione Luis Alberto dalla squalifica, mentre il Giudice Sportivo fermerà per un turno Leiva, ammonito nel secondo tempo con l’Udinese (era diffidato). Badelj o Parolo prenderanno il suo posto sabato pomeriggio. A disposizione Radu, Marusic e Cataldi (polpaccio affaticato nei giorni scorsi). Da valutare Correa, non convocato oggi per un fastidio alla caviglia. Si era bloccato a San Siro, potrebbe recuperare almeno per la panchina.