FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Fares da valutare

FORMELLO - Il ritorno a Roma in serata (non da Torino, ma da Genova), gli allenamenti riprenderanno domani con nel mirino la terza trasferta di fila, quella di mercoledì con lo Zenit San Pietroburgo. Nel centro sportivo, prima della seduta, verrà effettuato il nuovo giro di tamponi previsti dall'Uefa a 48 ore dal match. Simone Inzaghi contro il Torino non aveva a disposizione Vavro (fuori comunque dalla lista per la Champions), Escalante, Lazzari, Djavan Anderson e Luis Alberto. Le prove tattiche scatteranno direttamente martedì alla vigilia. Da valutare le condizioni di Fares, uscito zoppicando nel secondo tempo di Torino.